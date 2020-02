Dossena è il nuovo investment director di MainStreet Partners

MainStreet Partners, società di investment advisory specializzata in investimenti sostenibili e a impatto con oltre 10 anni di track record, rafforza ulteriormente l’investment team con l’ingresso di Fabio Dossena in qualità di investment director.

Dossena, la cui nomina è effettiva da fine gennaio 2020, entra nel team per sviluppare ulteriormente il servizio di investment advisory di MainStreet Partners e consolidare i rapporti con la clientela italiana e internazionale, composta da private bank, primarie reti di consulenza finanziaria, assicurazioni, family office e player istituzionali.

Con un’esperienza di oltre 15 anni in fund selection, costruzione di portafogli e gestione delle relazioni con investitori istituzionali, il manager ha iniziato la sua carriera in Axa Sim come Analyst e Fund Selector, passando in seguito alla gestione di fondi come portfolio manager in Gnosis Finance, per proseguire come investment analyst e fund manager in Adenium Sgr a Milano.

Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di senior client officer in Trinity Investment Partners, intermediario finanziario indipendente di Londra con focus sulla clientela istituzionale. Nel 2018, ha conseguito un master in Finance presso la London Business School.

“Il 2019 è stato un anno di successi per MainStreet Partners: abbiamo incrementato gli asset under advisement del 45% e visto crescere considerevolmente il servizio di rating su fondi terzi, costruendo insieme ai nostri partner progetti innovativi per portare gli investimenti sostenibili al centro del business”, commenta l'amministratore delegato co-fondatore, Rodolfo Fracassi (in foto). "L’ingresso di un professionista con le competenze e l’esperienza di Fabio ci permetterà di proseguire sulla strada intrapresa, continuando ad assicurare grande attenzione al cliente e un elevato livello di servizio che ci contraddistinguono dalla nostra nascita, nel 2008”.