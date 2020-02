Il Coronavirus si propaga e le Borse macinano record, paradosso con un perché

Il numero di persone che soffrono di Coronavirus continua ad aumentare ogni giorno. Nel frattempo, i mercati azionari stanno di nuovo inseguendo record. Come si concilia tutto questo?

I mercati azionari stanno inseguendo nuovi record. Questo può essere in qualche modo sorprendente, dato che il numero di infezioni da Coronavirus continua ad aumentare e si può solo immaginare quali saranno gli effetti negativi sull'economia globale. Da un lato, è necessario valutare le implicazioni dirette, soprattutto per l'economia cinese. Imposizione di ferie obbligatorie, divieti di viaggio e messa in quarantena di intere regioni stanno avendo un forte effetto negativo sull'attività nel primo trimestre. Inoltre, le previsioni sono complicate dalle catene di fornitura transfrontaliere, che possono portare a tagli di produzione a causa della mancanza di prodotti intermedi importati dalla Cina.

Eppure, i mercati azionari continuano a crescere. Per comprendere questo comportamento, uno sguardo all'esperienza della crisi della Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) del 2003 potrebbe essere di aiuto. L'indice Hang Seng, che all'epoca era il più vicino all'epicentro della malattia, ha toccato il fondo alla fine di aprile, pochi giorni prima della data in cui il numero di nuove infezioni giornaliere segnalate ha iniziato a diminuire.

Un confronto con l'attuale epidemia di Coronavirus mostra uno schema quasi identico: il punto più basso per molti indici è stato alla fine di gennaio, mentre il numero di nuove infezioni segnalate ogni giorno ha raggiunto il picco massimo il 5 febbraio. I mercati hanno quindi seguito quasi esattamente il copione del 2003.

Come abbiamo sottolineato il 29 gennaio, raccomandiamo comunque una posizione prudente. Tuttavia è probabilmente troppo presto per dare il via libera, visto che il virus si sta ancora diffondendo. La sorprendente revisione dei casi segnalati il 13 febbraio, ufficialmente giustificata da un cambiamento dei metodi diagnostici, è un avvertimento che l'intera estensione dell'epidemia è ancora sconosciuta. Inoltre, come già detto, i danni economici non possono ancora essere valutati appieno.