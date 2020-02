Investimenti: Enpam, Cassa Forense e Inarcassa fanno fronte comune

Le tre casse di previdenza dei professionisti italiani, Enpam, Cassa Forense e Inarcassa, hanno inaugurato una nuova fase con una strategia condivisa sulle scelte di investimento, "a partire dalle partecipazioni dirette nelle società quotate". Ne scrive il Sole 24 ore dopo l'annuncio, la settimana scorsa, dell'associazione di investitori responsabili, Assodire, di un ruolo più incisivo della rappresentanza professionale nel mercato finanziario.

Le tre casse di ingegneri, architetti, avvocati, medici e odontoiatri, lanciano, così, un chiaro messaggio alle società quotate, prossime all'apertura delle assemblee generali degli azionisti per l'approvazione di bilanci, dividendi e per il rinnovo dei vertici (come nel caso di Poste, Leonardo e Eni).

"Nella nota diffusa le tre Casse di previdenza di avvocati, medici e odontoiatri, ingegneri e architetti hanno segnalato come riferimento identificativo della loro scelta di investimento istituzionale di lungo periodo le partecipazioni condivise in Banca d’Italia. In questo asset (illiquido ma assai remunerativo) ognuna delle tre casse ha 9mila quote, ovvero il limite massimo del 3% del capitale", scrive il Sole.

Un peso non indifferente nel mondo delle quotate (gli investimenti delle Casse in equity ammontano al 20% dei 50 milioni complessivi in gestione, di cui il 3-4%, su quotate italiane), sul quale Assodire punta molto annunciando nella propria nota "una partecipazione attiva, mediante l’esercizio dei diritti di voto e di monitoraggio sui temi gestionali che, di volta in volta, saranno rilevanti per il contesto di riferimento dell’associazione".

