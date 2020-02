Montepaschi affida il servizi di bonifico istantaneo a Nexi

Il gruppo Montepaschi sceglie la piattaforma di Nexi per lanciare il servizio di bonifico istantaneo. A partire da febbraio, infatti, i clienti di Banca Monte dei Paschi di Siena e di Widiba, potranno trasferire o ricevere importi fino a 15mila euro in pochi attimi, 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno, in tutti i 34 paesi dell'Area Sepa.

Le funzionalità del servizio di instant payment saranno rilasciate progressivamente su tutti i canali dispositivi, a partire dal digital banking. Grazie all'accordo con Eba Clearing e al collegamento con Tips (target instant payment settlement) la piattaforma di Nexi consente di raggiungere tutte le banche italiane ed europee che hanno attivato il servizio di bonifico istantaneo.

"Nell'ambito dei servizi di pagamento vogliamo offrire ai nostri clienti, privati e aziende, funzionalità innovative in grado di soddisfare bisogni ed esigenze sempre più sofisticate'', commenta Giampiero Bergami, chief commercial officer di Banca Monte dei Paschi.

