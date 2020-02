Franklin Templeton comprerà la società di gestione Legg Mason per 50 dollari per azione in contanti, con un premio del 23% rispetto al valore attuale. Secondo Bloomberg, il valore dell'operazione si aggirerebbe sui 4,5 miliardi di dollari. Le società non hanno né confermato, né smentito. Per Franklin Templeton significherebbe portare le proprie masse in gestione a quota 1,5 trilioni di dollari.