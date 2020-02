Goldman Sachs: Con Ops di Intesa Sp su Ubi riaperta stagione fusioni

L'annuncio dell'offerta di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca "segna il ritorno delle fusioni e acquisizioni" nel settore bancario italiano confermando "la tesi di consolidamento espressa" di recente. Goldman Sachs commenta così, con molta cautela, l'operazione annunciata la scorsa notte dall'istituto del ceo Carlo Messina.

Quello che ci preme di più sono i riflessi che l'operazione potrebbe avere sui 110mila lavoratori interessati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin)

GS "non prende posizione sulla transazione", si legge su Adnkronos, e mantiene inalterate le stime e i target di prezzo. In particolare, l'agenzia di rating conferma il giudizio 'Sell' su Intesa (target a 2,20 euro), 'Buy' su Ubi Banca (target a 4,30 euro) e 'Neutral' su Bper Banca (target a 5,80 euro).

Sembra davvero che Messina abbia sorpreso tutti con questa mossa. Anche Bruxelles è stata colta in contropiede. L'offerta carta contro carta lanciata da Intesa SanPaolo su Ubi Banca "non è stata formalmente notificata alla Commissione. Sta alle società coinvolte stabilire se debba essere notificata o meno" alla direzione generale della Concorrenza, nel caso in cui superi le soglie rilevanti". Queste sono le parole del portavoce della Commissione per la Concorrenza, Arianna Podestà, durante il briefing di stamattina con la stampa.

"Non essendo un caso formalmente notificato, non abbiamo guardato alla fusione. E' tutto quello che possiamo dire in questa fase", conclude Podestà.

Ci sono diverse combinazioni di soglie rilevanti perché un merger ricada nella giurisdizione dell'antitrust europea. In tutti i casi, la dimensione Ue non viene raggiunta se ciascuna delle due società realizza più di due terzi del rispettivo giro d'affari all'interno del medesimo Stato Ue (nel caso specifico, l'Italia, nella quale entrambi i gruppi bancari sono focalizzati, anche se Intesa ha una presenza estera cospicua).

Cautela arriva anche dal fronte sindacale. "Vedremo questo piano. Per noi è fondamentale che non ci siano né esuberi o licenziamenti né un ulteriore taglio agli sportelli sul territorio", dice il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan commentando l'annuncio di Intesa Sp su Ubi Banca. Più in generale, osserva Furlan, "diminuiscono drasticamente, mese dopo mese, le aperture di credito ai giovani. E' evidente che va cambiato registro in questo settore".

Riguardo alla gestione delle risorse umane, il piano industriale 2020-2022, che Ubi ha presentato poche ore prima del blitz di Messina, prevede un riduzione di circa 2.030 risorse, "incluse le 300 persone già oggetto dell'accordo sindacale del dicembre 2019".

In una nota unitaria, i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Giuliano Calcagni, Riccardo Colombani (in foto), Massimo Masi ed Emilio Contrasto, sottolineano che "l'offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi ci ha colto di sorpresa, anche perché segue la presentazione del nuovo piano industriale del gruppo Ubi che andava nella direzione di una crescita stand alone della banca".

"La fusione crea valore per gli azionisti? Probabilmente sì. Crea valore per il Paese? Probabilmente sì, considerato che nascerebbe un gruppo italiano di dimensioni europee. Quello che ci preme di più però sono i riflessi che l'operazione potrebbe avere sui 110mila lavoratori interessati".

L'attenzione dei sindacati su questo argomento "è massima, anche se le prime dichiarazioni del gruppo Intesa sono volte a rasserenare il clima e la storia del gruppo Ubi è stata sempre improntata alla massima attenzione per il personale. Le nostre organizzazioni sindacali vigileranno attentamente su tutte le dinamiche occupazionali, organizzative e gestionali che riguarderanno le lavoratrici e i lavoratori. Valuteremo esclusivamente i fatti".