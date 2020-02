Invesco riduce le commissioni di gestione del suo Etc sull'oro fisico

Invesco riduce da 0,24% a 19% le commissioni di gestione di Invesco Physical Gold Etc, uno tra i prodotti per investire in oro, tra i più grandi ed economici d’Europa, con uno spread denaro-lettera di norma attorno a due punti base.

L'Etc è pensato per replicare la performance del prezzo dell'oro, al netto delle commissioni. Gli investimenti vengono utilizzati per acquistare lingotti d'oro fisici, che sono detenuti in un conto e conservati in modo sicuro nei caveau di Londra della Banca J.P. Morgan Chase. Investire in un Etc sull'oro è più efficiente in termini di costi e molto più semplice rispetto all'acquisto e alla detenzione di lingotti, per i quali va organizzato trasporto, deposito e assicurazione.

La domanda di oro è cresciuta nel 2019, con le Banche Centrali che sono state tra le principali acquirenti per il decimo anno consecutivo, mentre a livello globale sono stati acquistati Etp in oro per un valore di 19,3 miliardi di dollari americani (pari a oltre 400 tonnellate), di cui 8,8 miliardi in Etc quotati in Europa.

“L'oro diventa ancora più attraente in un contesto di mercato caratterizzato da rendimenti bassi o negativi", commenta Franco Rossetti (in foto), senior relationship manager – Etf di Invesco. "Da un decennio ormai, il nostro Etc in oro fisico ha offerto agli investitori un modo semplice ed efficiente per ottenere esposizione a questa materia prima, e ora ha un costo ancora più basso".

