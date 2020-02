Ops Intesa, Massiah rinvia incontro con dipendenti e convoca il cda

Ubi Banca si prepara a discutere dell'Ops presentata ieri da Intesa Sanpaolo con una riunione di cda straordinaria, il suo ceo, Victor Massiah cancella l'incontro previsto proprio per domani con i dipendenti dell'istituto per spiegare il piano industriale approvato poche ore prima della notizia dell'offerta pubblica di scambio. Il banchiere sta rientrando in queste ore da Londra, dopo essere stato raggiunto dalla notizia dell'operazione a margine di una cena con gli investitori.

Insomma, Massiah ha bisogno di fare il punto della situazione con il proprio cda prima di affrontare i dipendenti, dato che il suo omologo di Intesa Sp, Carlo Messina, sembra averlo preso davvero alla sprovvista.

L'offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca "non è fusione fra pari ma un'acquisizione. Anche se non concordata, la nostra attitudine nei confronti del management e dei dipendenti è assolutamente amichevole", ha commentato stamattina in conferenza stampa a Milano Messina.