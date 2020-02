Ops Ubi, Messina: "Le nostre fabbriche prodotto non sono in vendita"

"Non abbiamo intenzione di vendere fabbriche prodotto, noi siamo acquirenti di fabbriche prodotto. Noi non vendiamo i nostri gioielli. La nostra storia è completamente diversa". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti, rispondendo a chi gli chiedeva se con l'integrazione con Ubi Banca potranno essere cedute alcune fabbriche prodotto.

L'offerta di scambio su Ubi Banca "non è amichevole in senso tecnico, ma non avevamo la possibilità di fare altrimenti questa operazione. Crediamo che il management di Ubi sia forte e speriamo che possano considerare questa operazione da un punto di vista amichevole", ha aggiunto il ceo in conference call con gli azionisti.

Messina collega l'operazione avviata verso l'istituto del collega Victor Massiah, inserendola nella cornice descritta negli ultimi giorni dalla Banca centrale europea che invita da tempo il sistema bancario italiano a ridurre la parcellizzazione con fusioni e acquisizioni.

"Il presidente del consiglio di sorveglianza della Bce, Andrea Enria, è stato chiaro sulla necessità di consolidamento'', ha detto il ceo di Intesa Sp. ''Il consolidamento è una priorità, ma va guidato da sinergie e basi e condizioni robuste. Il consolidamento non è una questione solamente transfrontaliera ma anche domestica e bisogna creare dei campioni''. E ha aggiunto: "l'operazione su Ubi 'è completamente in linea con le aspettative delle autorità di vigilanza'.

Riguardo all'entità dell'offerta Carlo Messina ha poi commentato: "Non abbiamo nessuna intenzione di aumentare il prezzo. Il prezzo ci sembra equo e non abbiamo alcuna intenzione di cambiare le condizioni'' dell'Ops.

