Rise Etf, società inglese specializzata in fondi indicizzati passivi, sbarcherà a breve in Italia, con un prodotto dedicato alla cybersecurity. Per il lancio della strategia è stata organizzata una presentazione ufficiale in Borsa Italiana il 25 febbraio per dare il benvenuto al nuovo gestore.

Per il lancio della strategia è stata organizzata una presentazione ufficiale in Borsa Italiana il 25 febbraio per dare il benvenuto al nuovo gestore.

Il lancio del fondo è il primo passo della società nel mercato italiano, dopo la nomina di Emanuela Salvadè a head of Italian speaking regione incaricata di guidare le attività sul mercato italiano. La nomina rientra nel piano strategico della società per la costruzione del business nello Stivale.

Rize Etf è stata costituita in Gran Bretagna nel 2019 da manager con un lungo track record nel campo dei fondi indicizzati passivi. I suoi fondatori, Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin e Jason Lennard, hanno gestito per anni la piattaforma Canvas di Etf Securities, lavorando, in particolare, allo sviluppo e implementazione delle soluzioni di investimento più innovative e apprezzate dal mercato.

leggi anche | Il Coronavirus rallenta l'industria cinese degli Etf di gennaio

Salvadè porta in Rize Etf oltre dieci anni di esperienza nel settore finanziario, in particolare dei fondi passivi, insieme a una vasta conoscenza del mercato italiano. Nel corso della sua carriera ha acquisito conoscenza dell’industry operando sia sul versante tecnico della ricerca e analisi sia su quello della consulenza di portafoglio e degli Etf.

Salvadè proviene da Macquarie Bank dove, con base a Londra, si è occupata delle attività di vendita e trading degli Etf per i mercati europei e asiatici, contribuendo attivamente allo sviluppo del business in quelle aree.

In precedenza, la professionista è stata Etf sales associate di WisdomTree Europe per il mercato italiano e svizzero, dove ha avuto un ruolo importante nella crescita del business della società, concentrandosi in particolare sulle soluzioni di investimento più innovative. Per cinque anni ha operato in Efg Bank, prima nell’area strategy & research come analista macroeconomico e fixed income e successivamente, come investment specialist nella consulenza di portafoglio, in cui ha anche supportato il team Swiss private banking.

Salvadè ha una laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università Bocconi di Milano e una in International Management & Finance presso l’Esade Business School di Barcellona.