Ubi in rally su Piazza Affari dopo l'Ops di Intesa Sanpaolo

L'offerta pubblica di scambio sulla totalità del capitale di Ubi Banca da parte di Intesa Sp infiamma il settore bancario a Piazza Affari con le speculazioni sull'avvio del tanto atteso risiko finanziario. Mentre proprio Ubi sovrasta il paniere del Ftse Mib, in rally a +23%, Banco Bpm, dopo punte di +10% in avvio di seduta, guadagna il 4,7% a 2,4 euro. Intesa Sp guadagna l'1,7%, Mediobanca l'1,4% e Unipol l'1,3%.

In forte rialzo anche Mps (+3,28%) e Pop Sondrio +7%. Bper banca è in fondo al listino, in calo del 7,2%, dopo l'annuncio dell'aumento da 1 miliardo di euro per il suo coinvolgimento nell'operazione Intesa-Ubi come eventuale acquirente di un ramo di 400/500 filiali.

L'offerta a sorpresa di Intesa Sanpaolo su Ubi banca, secondo quanto si apprende, è maturata velocemente, nelle ultime settimane. Non è stata, insomma, questione di mesi. Anche perché il titolo della banca guidata da Victor Massiah, in attesa del nuovo piano, aveva mostrato un andamento stellare in Borsa.

Dal 3 febbraio alla giornata di ieri, dopo la presentazione agli analisti, le azioni della banca avevano guadagnato il 28,9%, sovra performando di gran lunga il Ftse Mib, salito nello stesso periodo del 7%. Advisor finanziario di Intesa Sp in questa operazione, che nasce dalla volontà del gruppo di giocare un ruolo da 'primo' protagonista nel risiko bancario nazionale destinato a partire quest'anno, è stata Mediobanca.

Intesa Sanpaolo prevede che l'inizio del periodo di adesione all'offerta si apra alla fine del prossimo giugno. E' quanto emerge dalle slide di presentazione dell'operazione. Il prossimo 7 marzo l'istituto dovrebbe depositare il documento dell'offerta, per poi sottoporre all'assemblea degli azionisti del 27 aprile la delega al cda per l'aumento di capitale. A inizio giugno sono stimate le autorizzazioni delle autorità di vigilanza e a metà giugno l'approvazione del documento di offerta da parte della Consob.

A fine giugno Intesa Sanpaolo prevede l'inizio del periodo di adesione e a fine luglio il regolamento dell'Ops. Ed entro fine anno è ipotizzata la cessioni delle filiali a Bper Banca.

"Vi abbiamo sorpreso lanciando un'offerta pubblica di scambio su Ubi Banca e questo è sicuro. Ma consideriamo quest'operazione un'occasione unica per creare un leader europeo ancora più forte", in grado di "dare valore per gli stakeholder di entrambe le banche". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nella conference call per presentare l'operazione agli analisti.

L'offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca "ha un rischio di esecuzione molto basso", perché le due banche "condividono culture aziendali e modelli di business simili", ha detto Messina, come riporta Adnkronos, nella conference call per presentare l'operazione agli analisti. Ubi Banca "è una banca solida, ben gestitae perfettamente compatibile con Intesa Sp", ha aggiunto.

Adesso inizia la fase dell'attesa di una risposta dall'istituto di Massiah. "Il mio approccio è assolutamente positivo verso il management della banca, i suoi azionisti e la gente che ci lavora", ha detto Messina durante l'incontro con gli analisti. "Mi aspetto che quando l'operazione sarà realizzata il management di Ubi sarà parte della nostra famiglia senza alcuna distinzione. Saremo un gruppo unico, con gli stessi valori e con le stesse opportunità di carriera".

