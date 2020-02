Arrivano sette cash collect certificate firmati Vontobel

Vontobel ha lanciato su SeDeX 7 nuovi cash collect certificate, di cui sei su panieri di azioni e uno su un singolo titolo. Questa nuova emissione di certificati da investimento presenta due caratteristiche che puntano a rendere questi prodotti più difensivi e adatti a gestire eventuali correzioni sui mercati: la barriera di rimborso anticipato step-down e la barriera premio a scadenza del 50%.

La barriera step-down infatti, va via via decrescendo durante la vita del prodotto (di circa il 5% ogni sei mesi), rendendo più probabile il rimborso anticipato, che si verifica se in una delle date di valutazione il sottostante si trova, appunto, al di sopra della Barriera.

Inoltre, questi certificati offrono una significativa protezione del capitale, fino al 50%, in caso di ribasso dei sottostanti, con la Barriera Premio che coincide con la barriera capitale. Il certificato che ha come sottostante un paniere composto dalle Faang Alphabet, Amazon e Facebook, presenta barriera Step-down anche per quanto riguarda il premio, che decresce del 5% ogni anno, da 70% a 50%, caratteristica che rende più semplice il verificarsi delle condizioni per il premio, anche in caso di ribasso del sottostante.

Più nel dettaglio:

se il sottostante (o tutti i sottostanti in caso di paniere) si trova al di sopra della Barriera di Rimborso Anticipato (che decresce nel tempo, passando dal 100% al 60% oppure al 55%, a seconda del sottostante), il prodotto si estingue anticipatamente e l'investitore riceve il valore nominale, oltre alla cedola.

Se il sottostante (o tutti i sottostanti) si trova al di sotto della Barriera di Rimborso Anticipato e al di sopra della Barriera Premio, l'investitore riceve la cedola del periodo, e l'investimento prosegue.

Se il sottostante (o tutti i sottostanti) si trova al di sotto della Barriera Premio, l'investitore non riceve la cedola, e l'investimento prosegue.

A scadenza: