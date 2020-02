Bnp Paribas lancia nuovi certificati azionari step-down cash collect

Bnp Paribas ha annunciato l’emissione di una nuova serie di certificati step-down cash collect su panieri di azioni con premio potenziale trimestrale compreso tra l’1,7% (6,8% p.a) e il 3,6% (14,4% p.a.), effetto Step-Down e durata triennale.

La nuova serie consente di ottenere premi potenziali nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso in cui le azioni sottostanti abbiano subito una perdita rispetto al valore iniziale, ma la quotazione della peggiore azione del paniere sia superiore o pari al livello barriera (70%).

Con l’effetto memoria qualora il premio non venga corrisposto in una delle suddette date, questo potrà comunque essere recuperato nelle date di valutazione successive. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i Certi­ficate possono scadere anticipatamente rimborsando il valore nominale qualora, nelle date di valutazione trimestrali, il sottostante quoti a un valore pari o superiore al livello di rimborso anticipato.

A differenza di altri cash collect, questa emissione si caratterizza per l’effetto step down, che facilita la possibilità di rimborso anticipato abbassando la soglia diautocall. Questo livello è infatti pari al 100% del valore iniziale dal secondo al quinto trimestre e diminuisce poi del 10% ogni 12 mesi fino a raggiungere l’80% del valore iniziale.

Se invece il certificato arriva a scadenza, fissata al 6 febbraio 2023, sono possibili due diversi scenari: se il valore delle due azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello barriera, il certificate rimborsa il valore nominale e paga il premio trimestrale, oltre agli eventuali premi non corrisposti in precedenza; se invece il valore di anche solo una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello barriera, posto al 70% del valore iniziale, il Certificate paga un importo commisurato alla performance negativa del sottostante peggiore del paniere con eventuale perdita sul capitale investito.

Ad esempio, lo step-down cash collect su Adidas e Kering paga un premio trimestrale del 2,50% (10,00% annuo) se, ad ogni data di valutazione intermedia, il valore di entrambe le azioni che compongono il paniere è maggiore o uguale al livello barriera (rispettivamente 203,315 euro e 401,52 euro) e proseguirà la sua vita fino alla data di valutazione successiva.

Dal sesto mese, qualora sia Adidas sia Kering quotassero al di sopra del livello di rimborso anticipato nelle date di valutazione, il Certificate, oltre al pagamento del premio e agli eventuali premi non pagati precedentemente, rimborserà anticipatamente anche il valore nominale (100 euro per certificate). Alla scadenza, se il valore dei due titoli del paniere è uguale o superiore al livello barriera, il certificate rimborsa il valore nominale (100 euro per certificato) e paga il premio trimestrale (2,50 euro), oltre agli eventuali premi non pagati precedentemente.

In particolare BNP Paribas ha lanciato otto Step-down Cash Collect su panieri di azioni di primarie società quotate, italiane e straniere: Assicurazioni Generali/Axa (ISIN: NL0014092041), Kering/Adidas (ISIN: NL0014092058), Michelin/Valeo (ISIN: NL0014092066), Enel/E.On (ISIN: NL0014092074), Société Generale/Unicredit (ISIN: NL0014092082), Fiat Chrysler Automobiles /Daimler (ISIN: NL0014092090), Intesa Sanpaolo/Fiat Chrysler Automobiles (ISIN: NL0014092108), Tenaris/STMicroelectronics (ISIN: NL0014092116).