Il Coronavirus rallenta l'industria cinese degli Etf

A gennaio 2020 i flussi verso gli Etf europei hanno 11,6 miliardi di euro. In particolare, i fondi passivi dedicati al mercato obbligazionario e azionario hanno accumulato rispettivamente 3,6 miliardi e 7,2 miliardi. Lo comunica Vincent Denoiseux (in foto), head of Etf research and solutions di Lyxor. basandosi su rilevazioni proprietarie e di Morningstar e Bloomberg.

Complessivamente, si registra una raccolta netta di nuovi capitali confluiti negli Etf e nei fondi a reddito fisso di 30,7 miliardi di euro (di cui 20,8 nei fondi a gestione attiva e 9,9 miliardi nei fondi a gestione passiva).

Gli Etf e i fondi azionari hanno registrato una raccolta netta di nuovi capitali pari a 10,4 miliardi di Euro, di cui 9,3 miliardi di Euro in fondi attivi e 1,1 miliardi di Euro in fondi passivi. Prosegue solidamente la dinamica degli Etf Esg, che raccolgono 2,3 miliardi di euro. Gli Etf Smart Beta hanno raccolto invece 0,6 miliardi di euro.

Lo scoppio di un nuovo Coronavirus nella città di Wuhan, nella Cina centrale, ha innescato un clima di avversione al rischio. Ciò ha provocato una decelerazione della creazione netta di nuovi capitali negli Etf e nei fondi domiciliati in Europa, sia per le azioni cinesi onshore (azioni A), sia per quelle offshore (azioni H).

Non è stato possibile determinare l'entità complessiva di questo sviluppo a causa della chiusura del mercato nell'ultima settimana di gennaio, in occasione delle vacanze per il Capodanno lunare. Le azioni emergenti globali hanno continuato a raccogliere capitali durante tutto il mese.

