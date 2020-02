Si è conclusa con una posizione unanime contraria nei confronti dell'offerta di Intesa Sp, la riunione a Bergamo delle fondazioni e delle grandi famiglie socie di Ubi Banca, raccolte nel comitato azionisti di riferimento (Car). L'assemblea giustifica la posizione per "tutelare il nostri investimenti e la banca con i suoi territori di riferimento. Ci siamo impegnati in un progetto di medio e lungo periodo".

Il Car non ha sentito il ceo di Ubi, Victor Massiah, né sente la necessità di assoldare un advisor" (Mario Cera, Comitato azionisti Ubi Banca)

Il Car definisce l'ops di Carlo Messina "ostile, non concordata, non coerente con i valori impliciti di Ubi e dunque inaccettabile". Ubi Banca è un istituto "sano, stabile, redditizio, ben gestito" e "riconosciuto sul mercato di riferimento", una realtà "centrale per il sistema socio-economico del Paese", si continua a leggere su Adnkronos. Tra le righe viene affermata, quindi, l'autosufficienza della banca rispetto a ipotesi di acquisizioni.

Il comitato, riunito oggi a Bergamo, è stato costituito lo scorso settembre e rappresenta il 17,8% del capitale dell'istituto di Victor Massiah ed è rappresentato da un direttivo composto da Mario Cera (in foto), Giandomenico Genta e Armando Santus.

Fanno parte del Car la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, la Fondazione CariCuneo (che ne è il maggiore socio con il 5,95%), le famiglie bergamasche Pilenga, Bosatelli, Bombassei e Andreoletti e la bresciana Gussalli Beretta.

Per fronteggiare la mossa di Intesa il comitato si dice pronto ad aumentare la propria quota di Ubi. La soglia opa è al 25%. "Non escludiamo nulla", ha detto Cera al termine della riunione. "C'è un patrimonio netto, basta vedere il bilancio", ha aggiunto rispondendo ai cronisti che gli chiedevano il valore effettivo di Ubi. E aggiunge: "Il Car non ha sentito il ceo di Ubi, Victor Massiah, né sente la necessità di assoldare un advisor".

Genta, presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ribadisce: l'ops di Messina è "irricevibile". Tra i maggiori azionisti di Ubi banca, Genta esclude che il Car possa cambiare idea sull'offerta in caso di rilancio da parte di Intesa. Il giudizio definitivo del cda di Ubi arriverà è previsto entro fine giugno.

Intanto, dal seminario italo-russo in corso a Milano arriva l'endorsement all'operazione da parte di Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. Per Fallico, l'operazione di Messina è stata "una mossa geniale che ci dà maggiore forza non solo in termini di capitalizzazione ma anche del business". Anche Ubi è presente in Russia. Il presidente della branch di Intesa in Russia, immaginando la realizzazione dell'acquisizione di Ubi, commenta: "Noi non ci accontentiamo di fare un semplice uno più uno che dà due; questa addizione deve dare quattro. Ora il momento di incrociare le dita, saremo felici solo quando l'operazione sarà completata".

Interviene sul tema anche Gaetano Miccichè (il secondo in foto), presidente di Banca Imi, la banca di investimento di Intesa Sp. "Sono convinto che le dimensioni nelle imprese, soprattutto in un'ottica di competitività che ha ampliato i propri orizzonti geografici, sia fondamentale. E questo è uno dei problemi che l'Italia ha sempre avuto".

"I risultati di un Paese", continua Miccichè, "si devono alle capacità delle imprese e degli imprenditori, ma anche al supporto fornito dal sistema bancario edai consulenti". Intesa Sanpaolo, ha continuato, è "una grande banca internazionale con una chiara connotazione nazionale, che è un motore di sviluppo del Paese, ma che è fortemente presente all'estero e nell'Europa dell'Est, con una presenza importante, forte e operativa per il supporto alla crescita di quei Paesi".

