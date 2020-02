Fineco azzera le commissioni su azioni, bond, Etf e certificati

Fineco brucia sul tempo la concorrenza e diventa la prima banca in Italia ad azzerare le commissioni sul risparmio amministrato all’interno dei servizi di consulenza plus e advice. Da marzo i clienti che scelgono la consulenza evoluta non pagheranno più le commissioni di negoziazione su azioni, obbligazioni, Etf e certificati.

“Con questa importante iniziativa abbiamo scelto di coniugare l’eccellenza dell’offerta brokerage a quella dei servizi di consulenza", spiega Paolo Di Grazia (in foto), vice direttore generale di Fineco. "Una scelta dettata dall’impegno nel valorizzare la consulenza, cogliendo al contempo le opportunità di una piattaforma integrata, evoluta, la più utilizzata in Italia. Il tutto a zero commissioni di negoziazione”.

La piattaforma integrata di Fineco offre l’accesso diretto a migliaia di strumenti sui principali mercati mondiali con funzionalità evolute in multicanalità che la rendono la più utilizzata in Italia.

