Intesa Sanpaolo PB apre all'equity crowdfunding

C'è un nuovo attore nel panorama in crescita del equity crowdfunding italiano. Intesa Sanpaolo Private Banking entra nell'operazione promossa da e-Nova, spa milanese nata nel 2012 da un'idea di un gruppo di ricercatori del Politecnico. I clienti della private bank troveranno sul portale BacktoWork le informazioni per le adesioni che partiranno il 23/01/2020 e proseguiranno fino al 06/03/2020. Ad ogni sottoscrittore verranno fornite informazioni a cadenza trimestrale sull’operazione.

E-Novia, conosciuta anche come Fabbrica di Imprese ha come obiettivo, attraverso il veicolo Fin-Novia srl, trasformare le idee in progetti imprenditoriali, con un focus su tre aree strategiche: collaborative mobility, humanized machines e augmented human.

Ecco i dettagli dell’operazione:

Hard cap (massimo della raccolta): 7,95 milioni

Soft cap (minimo della raccolta): 1 milioni

Investimento minimo: 25.000 (più multipli di 1.000 euro)

E-Novia punta alla quotazione in Borsa entro il 2021 ed è prossima all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile da 25 milioni come finanziamento ponte, riservandone una quota a Fin-Novia Srl, pari a 7,5 milioni. Nel 2018 la società ha ottenuto ricavi per 8,4 milioni che l'anno scorso sono saliti a 10 (pre-closing), con un valore aggregato di gruppo superiore a 22 milioni.

L'azienda, guidata dal fondatore e ad Vincenzo Russi (in foto), ha all’attivo 21 imprese create, 9 progetti imprenditoriali in pipeline e più di 50 brevetti depositati. Hanno già investito in e-Novia società leader nei propri settori come Brembo, Dompè, Landi Renzo, Fassi, Dainese, Pelliconi, Streparava, Eldor, Rubinetterie Bresciane, Mermec, tra i 26 investitori industriali e finanziari. Tra i soci dell'azienda, con una quota di 100 mila euro, ci sono anche i business angel Lorenzo Dal Verme e Luigi Bruno, soci promotori del veicolo Fin-Novia.

I volumi del settore dell'equity crwodfunding italiano sono chiari consultando il quarto report italiano sul crowdinvesting pubblicato a giugno dal Politecnico di Milano: negli ultimi cinque anni le aziende italiane hanno raccolto, grazie alla forma degli investimenti in cambio di titoli di partecipazione societaria, 82 milioni di euro. Di questi, 27 milioni sono stati raccolti da gennaio a giugno 2019. Il valore meglio delle singole campagne si aggira intorno ai 190 mila euro e in media le partecipazioni alla singola campagna si attestano sugli 85 investitori con una quota media di 4.500 euro.

leggi anche | Comitato azionisti Ubi: "L'offerta di Intesa Sp è ostile, inaccettabile"

“In un contesto economico caratterizzato da bassi tassi d’interesse diventa strategico allargare l’orizzonte temporale e cercare nuovi motori di performance", commenta Saverio Perissinotto, direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking, prossimo alla promozione ad Amministratore Delegato di Eurizon,asset manager del gruppo Intesa Sp. "Diversificare i propri risparmi, attraverso operazioni di equity crowdfunding, rappresenta una valida possibilità e permette di partecipare attivamente allo sviluppo economico del territorio, supportando start up e Pmi innovative d’eccellenza con ampi margini di crescita".

"I primi giorni di sottoscrizione della campagna a cui abbiamo aderito, " continua, "sono molto positivi e siamo convinti dell’importanza che il contributo della nostra clientela potrà portare al sostegno del progetto d’innovazione messo in campo da e-Novia”.

La piattaforma BacktoWork, su cui è possibile sottoscrivere la campagna di equity, è la società del founder e ceo Alberto Bassi, partecipata da Intesa Sanpaolo tramite Neva Finventures, il corporate venture capital che fa capo per il 100% a Intesa Sanpaolo Innovation Center.

leggi anche | Cresce il crowdfunding immobiliare di Rendimento Etico