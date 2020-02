La sfida sul green parte da Parma

Prende stamattina il via il circuito di PFGolf con la prima gara che si svolgerà presso il Golf Club Ducato a Parma, con sponsor di tappa Neuberger Berman. E prenderà così il via una edizione, quella del 2020, che si annuncia come la più bella di sempre per il contesto nel quale si svolgeranno le prove (i miglior golf club presenti a livello nazionale) e per la qualità dei colpi attesi sui campi di gara.

Investire sarà il media partner esclusivo dell’intero circuito golfistico per il 2020. L’evento sportivo vedrà la partecipazione di oltre 130 consulenti finanziari da tutta Italia e sarà raccontato da Investire con articoli sul mensile e sul sito investiremag.it, anche con contributi video.

"Avere Investire come media partner è per noi un grande motivo di orgoglio", aveva spiegato Patrizio Comi, presidente di PFGolf alla presentazione del circuito. Anche perché è una rivista che non è di parte e non adotta logiche commerciali esasperate, toccando temi di grandi interesse per l’attività professionale dei nostri associati".

Anche Domenico Marasco, editore incaricato di Economy Group aveva sottolineato l’importanza dell’accordo. "Abbiamo voluto fortemente questa partnership perché ci permette di portare i contenuti professionali di Investire all’attenzione dei cf, nel contesto gradevole dei Golf Club".