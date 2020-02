S&P ottimista su rating Ubi. Fondazioni e soci in riunione a Bergamo

L'agenzia di rating S&P ha posto creditWatch positive il rating di Ubi Banca, dopo l'ops lanciata da Intesa Sanpaolo, il che aprirebbe il varco ad un possibile miglioramento del giudizio sulla solidità patrimoniale nei prossimi trimestri.

Intanto a Bergamo prosegue l'incontro tra le fondazioni e gli esponenti delle sei famiglie di imprenditori tra i maggiori soci dell'istituto del ceo Victor Massiah, per discutere le condizioni dell'offerta promossa da Carlo Messina. Il Car, il patto di consultazione di recente costituzione, possiede circa il 18% del capitale di Ubi e non ha ancora espresso un giudizio ufficiale sulla mossa di Intesa.

Secondo quanto si apprende, si legge su Adnkronos, i grandi soci di Ubi, compresa la Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Fondazione Crc, avrebbero per ora un approccio tiepido nei confronti dell'offerta, e non solo per ragioni economiche.

Il prezzo dell'ops in azioni, generoso dal punto di vista del premio, costringerebbe molti dei soci a diluirsi in modo netto nel nuovo gruppo bancario rispetto alla quota posseduta al momento in Ubi banca. A Bergamo, sono presenti anche Mario Cera, del comitato di presidenza del Car, insieme a Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc, e Aldo Poli (in foto) di Banca del Monte.

Genta nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Valuteremo con particolare attenzione le implicazioni dell'offerta e i possibili scenari alla luce della centralità di Ubi per l'Italia e il suo sistema bancario e finanziario".

Intanto Messina, durante una intervista rilasciata a Bloomberg Tv, lancia un messaggio agli stakeholder: "La nostra è una operazione di mercato. Non ci sono discussioni con i singoli investitori. Saremo felici se aderiranno alla proposta". Il ceo ha poi escluso ulteriori iniziative di questo tipo. "Non faremo altre mosse in Europa perché il nostro driver è creare sinergie nell'area dove siamo forti". E aggiunge: "Possiamo essere un catalizzatore per altre operazioni di consolidamento. Questa mossa può avere impatto positivo per operazioni di altri player in Ue".