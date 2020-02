Dichiarazioni non finanziarie, obbligo rispettato da 208 società

Sono 208 le società che al 31 dicembre scorso hanno pubblicato la Dnf, la dichiarazione non finanziaria, cioè le dichiarazioni redatte dalle aziende su temi di carattere non finanziario quali, ad esempio, i temi ambientali, sociali e attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, al contrasto della corruzione attiva e passiva. A comunicarlo è Consob annunciando la pubblicazione dell'elenco.

Delle 208 Dnf pubblicate, riferisce la Consob, 151 sono di emittenti con azioni quotate che hanno redatto una Dnf ai sensi del decreto; 28 sono state predisposte da emittenti con titoli quotati su altri mercati regolamentati (Irlanda e Lussemburgo); altre 24 provengono da banche e assicurazioni non quotate; 5 sono state pubblicate in via volontaria.

Il decreto legislativo 254 del 30 dicembre 2016 ha introdotto, all'articolo 2, l'obbligo di pubblicare una dichiarazione (individuale o consolidata) di carattere non finanziario in capo agli enti di interesse pubblico rilevanti (eipr), come definiti nel decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

L'obbligo, quindi, riguarda società italiane emittenti valori mobiliari quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: totale dello stato patrimoniale pari a 20.000.000 di euro; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 40.000.000 di euro.