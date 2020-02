Ubi Banca, Moody's: possibile upgrade per i rating a lungo termine

Dopo S&P anche l'agenzia di rating Moody's si esprime positivamente su Ubi Banca, all'indomani dell'ops lanciata da Instesa Sanpaolo. La società, comunica in una nota, di aver posto in revisione per possibile upgrade tutti i principali rating a lungo termine dell'istituto del ceo Victor Massiah.

leggi anche | S&P ottimista su rating Ubi

leggi anche | Comitato azionisti Ubi: "L'offerta di Intesa Sp è ostile, inaccettabile"