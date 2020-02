Azimut, pronto un buyback da 50 milioni di euro

Azimut Holding ha deliberato oggi di avvalersi dell'autorizzazione, ottenuta dall'assemblea dei soci lo scorso 24 aprile, e di procedere con l’esecuzione di una tranche di acquisto di azioni proprie per un controvalore indicativo fino a 50 milioni di euro, e un corrispettivo massimo per azione pari ad 50 euro.

Attualmente la società detiene n. 2.319.451 azioni proprie in portafoglio, pari a circa l’1,6% del capitale sociale, e non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate.

leggi anche | Timone Fiduciaria conclude la vendita dell'1,7% delle azioni Azimut

Le operazioni di acquisto saranno eseguite secondo modalità operative idonee ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti stabilite dalle disposizioni di tempo in tempo vigenti e applicabili e, in particolare, in conformità all’art. 132 del d.lgs. 58/1998, dell’art. 144-bis, comma 1 e comma 1-bis del Regolamento Emittenti, alle disposizioni di cui al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. nonché in conformità alla disciplina di cui al Regolamento n. 516/2014 del 16 aprile 2014, e - comunque - nei limiti di cui all’art. 106 TUF.

La società precisa che l’autorizzazione assembleare non obbliga la società ad effettuare gli acquisti, e che l’acquisto di azioni proprie potrà essere eseguito in tutto o in parte. Parimenti, la sua esecuzione potrà essere interrotta, sospesa ovvero revocata in qualunque momento, secondo le normative applicabili, e tenuto conto delle condizioni di mercato. Di tali eventi l’emittente darà tempestiva comunicazione al pubblico.

Nell’ambito dell’esecuzione di riacquisto, si provvederà a comunicare al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana, le informazioni necessarie, con le modalità e nei termini di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.