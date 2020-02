Consulenza finanziaria, Copernico punta sui giovani

Copernico Sim ingaggia 2 giovani consulenti finanziari per la sua rete. Si tratta di: Fabio Dell’Oro, classe 1992, di Lecco e laureato in management, finanza e international business presso l’Università degli Studi di Bergamo, che opererà principalmente nella provincia di Lecco; e Steve Cavallin, 24 anni, di Castelfranco Veneto e con laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Padova, di istanza nell’area di Treviso.

Il progetto di Copernico SIM prevede la formazione e l’affiancamento dei candidati fino all’esame per l’iscrizione all’Albo e per i 3 anni successivi, fino alla completa autonomia professionale.

“Siamo di fronte a un cambiamento epocale per la professione ed è necessario avere sempre di più dei consulenti svincolati dalle logiche di prodotto", afferma Gianluca Scelzo, consigliere delegato della società. "I giovani professionisti entrano già con una logica di consulenza vera e propria e non sono indirizzati alla promozione finanziaria".

"Ciò non significa tagliare fuori dal nostro radar i più esperti", continua Scelzo. "Ritengo che la nostra struttura possa essere un polo di attrazione sia per i profili junior, sia per i professionisti di lungo corso".