In Cina arrivano ammortizzatori sociali per le imprese in crisi

La Cina ha lanciato politiche di sostegno alle imprese per assicurare i posti di lavoro esistenti attraverso misure come l'assicurazione contro la disoccupazione e le sovvenzioni per la formazione professionale. Lo ha confermato il ministro delle Finanze, Ou Wenhan. Inoltre, la Cina ha approvato misure politiche come l'abbassamento delle tasse per il finanziamento alle piccole e micro imprese per aiutarle a far fronte all'epidemia, ha detto in una conferenza stampa.

La Cina rafforzerà il coordinamento tra le politiche economiche e le politiche per l'occupazione e sosterrà le industrie dei servizi, le piccole e medie imprese e le industrie ad alta intensità di manodopera, che sono cruciali nel fornire posti di lavoro, ha detto You Jun, vice ministro delle risorse umane e della sicurezza sociale. La Cina ha incoraggiato l'imprenditorialità e l'innovazione, promuovendo lo sviluppo di nuove forme di occupazione e sostenendo l'occupazione flessibile attraverso molteplici canali, ha detto.

