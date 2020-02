Intesa Sp, tra filiali chiuse e rate sospese per privati e aziende

Intesa Sanpaolo chiude filiali in 11 città del nord Italia dopo la decisione delle autorità italiane di porre la quarantena pere oltre 50.000 persone. In parallelo, l'istituto di credito annuncia provvedimenti a sostegno delle famiglie e delle aziende interessate direttamente e indirettamente dall'emergenza del Coronavirus, incluse le realtà imprenditoriali che hanno scambi con la Cina.

I comuni interessati dal provvedimento di chiusura temporanea sono: Codogno; Castiglione d’Adda; Casalpusterlengo; Fombio; Maleo; Somaglia; Bertonico; Terranova dei Passerini; Castelgerundo San Fiorano in provincia di Lodi; e Vò Euganea in provincia di Padova. Gli Atm resteranno operativi.

Per i dipendenti delle filiali interessate è stato disposta l’astensione dal lavoro in caso di immunodepressione certificata in sede medica.

Il sostegno consiste nella possibilità, per i clienti (tutte le famiglie residenti e le aziende con sede operativa nei comuni oggetto di ordinanza), di richiedere la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in corso, per la sola quota capitale o per l'intera rata. Sarà possibile una prorogabile per altri 3 o 6 mesi in funzione della durata dell'emergenza.

Il provvedimento riguarda anche le aziende presenti sul territorio nazionale che dovessero subire riduzioni dell'attività per effetto delle limitazioni agli scambi commerciali e di fornitura, e i privati qualora il datore di lavoro, trovatosi in difficoltà a causa di questa emergenza, non potesse ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali.

"Intesa Sanpaolo si è immediatamente attivata in soccorso di tutti coloro che stanno subendo danni, diretti e indiretti, per il diffondersi del Coronavirus", commenta Stefano Barrese (in foto), responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo.

Anche Ubi Banca prende i suoi provvedimenti e chiude una propria filiale a Codogno, in provincia di Pavia. La banca, comunica in una nota, "si riserva la possibilità di aggiornare le disposizioni per seguire le eventuali prossime indicazioni delle autorità competenti". I dipendenti coinvolti nelle aree dall'ordinanza ministeriale hanno ricevuto comunicazione di non presentarsi al lavoro oggi in attesa di valutazioni sull'evoluzione della situazione.

Situazioni particolari riguardanti i collaboratori, passibili di implicazioni col fenomeno epidemiologico e la sua diffusione, saranno oggetto della massima attenzione per la corretta e prudente gestione. Le aziende fornitrici del gruppo Ubi Banca sono state invitate ad attenersi a misure precauzionali analoghe.

A livello organizzativo l'istituto favorisce il ricorso a soluzioni alternative per lo svolgimento dell'attività lavorativa, come video-conferenze e call-conference al posto di riunioni e appuntamenti e il ricorso allo smart working. La banca ha acquistato kit comprensivi di mascherine igieniche, guanti monouso anallergici, disinfettante per tutte le filiali sul territorio presenti nella cintura di sicurezza e per tutti i centri direzionali. Il kit sarà disponibile domani mattina nelle filiali limitrofe all'area di focolaio.