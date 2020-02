"Mustier non lascerà Unicredit"

Jean Pierre Mustier, ceo Unicredit, resterà alla guida della banca. La conferma arriva dallo stesso amministratore delegato, con una nota del gruppo, dopo le indiscrezioni che lo volevano prossimo alla nomina in Hsbc. "In linea di principio, è prassi di Unicredit non commentare su voci o speculazioni", si legge in una nota ripresa da Adnkronos.

È il rimbalzo delle voci sui media di un possibile abbandono del posto da parte del manager a spingere il gruppo a pubblicare una smentita. Mustier "resterà alla guida della banca. Unicredit sottolinea di aver appena lanciato il nuovo piano strategico, Team 23, e che l'intero management team, a partire da Jean Pierre Mustier, è totalmente focalizzato sulla piena riuscita della sua esecuzione".

