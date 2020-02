Piazza Affari apre la settimana in perdita. Soffre il risparmio gestito

La Borsa di Milano apre questa prima settimana di allarme per la diffusione del Coronavirus in pesante ribasso, oltre il 3,7%, stando alla panoramica dei futures sull'indice principale di Piazza Affari. Il paniere del Ftse Mib dovrebbe crollare dai 24.687 punti della chiusura di venerdì a circa 23.800 a seguito dell'escalation dell'emergenza per i contagi.

A soffrire sono soprattutto il comparto del lusso, dell'industria e del risparmio gestito. Nei primi scambi sul Ftse Mib, che cede il 3,3% a pochi minuti dall'apertura di Piazza Affari, è Amplifon il titolo peggiore (-10,7%), seguito dalla Juventus (-9%), da Azimut (-8,7%) e da Finecobank (-8,2%). Perdite sopra il 7 per cento per Pirelli (-7,4%), Unipol e Nexi. Forti vendite anche sul lusso, con Moncler in calo del 6,8% e Ferragamo giù del 5,7%. Nessun titolo sul Ftse Mib perde meno del 2 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi schizza a 145 punti base negli scambi pre-market. Dalla chiusura di venerdì (134 punti base), l'aumento è di oltre 10 punti. Il rendimento del decennale passa da 0,91% a 0,96%.