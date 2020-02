Salone di giugno in bilico, Assogestioni pensa a un rinvio

Ciò che si temeva si è concretizzato nel secondo pomeriggio di oggi con una comunicazione ufficiale di Assogestioni con cui informa della concreta possibilità di un rinvio a data da destinarsi dell’undicesima edizione della fiera nazionale dedicata all'industria del risparmio gestito, il Salone del Risparmio di Milano, previsto a giugno da mercoledì 24 a venerdì 26. La decisione definitiva verrà presa questo venerdì, 28 febbraio.

La diffusione del virus proprio nell'area nazionale in cui si concentrano gli appuntamenti messi in programma dall'associazione delle società di gestione operanti nello Stivale, potrebbe convincere il comitato di presidenza, guidato da Tommaso Corcos, a non correre inutili rischi sulla scia di quanto disposto dalla Regione Lombardia per questi giorni.