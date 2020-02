Intesa Elite-Ubs sullo sviluppo delle piccole quotate italiane

Parte oggi la prima Elite Ubs Lounge, nata dalla collaborazione del segmento di Borsa Italiana dedicata alla quotazione delle mid cap e la private bank.

L'iniziativa debutta con l'iscrizione di 20 nuove aziende, appartenenti a 9 diversi settori di eccellenza dell’economia italiana e provengono da 7 diverse regioni. Il fatturato aggregato delle nuove società selezionate è pari a 2.5 miliardi di euro.

La Lounge, partita oggi in modalità virtuale con sessioni formative in video conference, avrà come obiettivo quello di rafforzare le competenze sul tema della sostenibilità come motore di crescita.

Il modello di Elite Lounge, che si basa sulla collaborazione tra il network e il mondo bancario, corporate e dell’advisory, spunta all'accelerazione dello sviluppo delle società attraverso la crescita manageriale, l’acquisizione di ulteriori competenze e l’apertura del capitale.

Cos'è Elite. È la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group, nata in Italia nel 2012, con la collaborazione di Confindustria, che si propone come acceleratore della crescita delle società, a supporto dei processi di internazionalizzazione e innovazione per valorizzare le eccellenze del Paese.

Oggi Elite raccoglie a livello globale 1.430 imprese da 45 Paesi diversi che nel loro complesso impiegano oltre 578.000 dipendenti e rappresentano oltre 36 diversi settori.

"Elite è di per sé un modello sostenibile perché supportando le imprese e la loro crescita nel lungo periodo, ne favorisce la sostenibilità economica nel tempo", commenta Marta Testi, head of Elite Italy. "Questa evidenza è dimostrata dall’analisi sull’impatto che Elite ha sulle aziende che ne fanno parte: +52% la crescita media del fatturato, +31% quella della marginalità e +64% il tasso di crescita dell’occupazione in media. Il futuro del nostro Paese è strettamente collegato alla capacità di fare impresa in modo sostenibile e questo è ancora più vero se guardiamo all’asset class delle piccole e medie imprese".