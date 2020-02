Lyxor quota su Borsa Italiana una nuova gamma di Etf obbligazionari high yield con esposizione sostenibile. La gamma è composta da tre fondi passivi indicizzati che vanno a coprire i segmenti high yield in dollari americani e in euro, oltre al global high yield. Le strategie replicano gli indici Bloomberg Barclays Msci Sustainable Sri, che applicano filtri di sostenibilità all'universo obbligazionario per ridurre l'esposizione a emittenti coinvolte in attività controverse e con basso rating Esg.

Gli indici sono costruiti applicando un rigoroso standard di filtri Esg agli emittenti di obbligazioni high yield: questi, per essere inclusi negli indici, devono infatti presentare un rating Msci Esg pari ad almeno “BBB”. La metodologia di rating Esg di Msci esclude gli emittenti con bassi punteggi e/o che sono coinvolti in settori controversi. Gli emittenti obbligazionari classificati come "produttori" di un determinato bene o servizio controverso o che ne traggono un reddito significativo, vengono esclusi dall'indice.

La nuova gamma di Luxor Etf presenta un ter dello 0,25% ed è la più economica tra quelle che replicano indici high yield che applicano filtri Esg.

Questa quotazione segue la decisione, presa nel 2019, di modificare gli indici replicati dalla maggior parte dei Lyxor Etf su obbligazioni investment grade adottando gli indici Bloomberg Barclays Msci Sustainable Sri che utilizzano la stessa metodologia di rating Esg.

Gli Etf obbligazionari Esg, pur rappresentando il 2,2% dell'universo degli Etf europei a reddito fisso, nel 2019 hanno registrato afflussi per 3,7 miliardi di euro (6,9% della raccolta complessiva degli ETF obbligazionari a livello europeo). Lyxor ha quotato il primo Etf sui green bond al mondo nel 2017, il LyxorGreen Bond (DR) Ucits Etf e ritiene che gli Etf obbligazionari sostenibili attireranno una crescente domanda da parte degli investitori.