Mediocredito Centrale, utile netto in crescita

Mediocredito Centrale ha chiuso il bilancio 2019 con utile netto pari a 22,5 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto ai 20,2 milioni del 2018. Lo rende noto il gruppo dopo l'approvazione in cda dei risultati dell'esercizio 2019. Gli indici di patrimonializzazione tier 1, cet 1, total capital ratio sono pari a 20,36%, la redditività Roe è pari a 8,4%.

Il margine di interesse è pari a 25 milioni contro 31,9 milioni al 31 dicembre 2018; le commissioni nette pari a 54,7 milioni contro 56,1 milioni al 31 dicembre 2018; il margine di intermediazione pari a 88,6 milioni contro 88,9 milioni al 31 dicembre 2018; i costi operativi pari a 43,3 milioni contro 38,0 milioni al 31 dicembre 2018; i cost/income pari al 46,4% contro il 44,7% al 31 dicembre 2018.

L'istituto ha registrato un margine di intermediazione sostanzialmente in linea con l'anno precedente, pari a88,6 milioni (88,9 milioni al 31.12.2018), che registra una contrazione del margine di interesse, nonostante lo sviluppo creditizio, stante il perdurare dei livelli di spread applicati alla clientela, con margini sempre più schiacciati sui segmenti con più alto merito creditizio.

La contrazione delle commissioni generate dal Fondo di Garanzia per le Pmi è conseguenza dell'entrata in vigore della Riforma, lo scorso 15 marzo, mitigati dalla maggiore contribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del portafoglio titoli (8,8 al 31.12.2019 rispetto a 0,3 al 31.12.2018) grazie alla temporanea riduzione nel terzo trimestre 2019 del differenziale Btp - Bund.

Nel corso del 2019 l'attività commerciale della Banca è stata orientata verso le imprese del Mezzogiorno, in particolare le verso le Pmi, attraverso un ampliamento del portafoglio di offerta con operazioni di basket bond e tranched cover ed il consolidamento del modello operativo più sinergico con altri player del territorio in qualità di Banca di II livello, che si avvale di partnership sul territorio sviluppate con Banche, finanziarie, Confidi, e in 2 modalità B2C attraverso l'utilizzo del portale Web.

Il Fondo di Garanzia per le pmi, gestito dalla Banca in qualità di capofila del raggruppamento temporaneo di imprese, ha registrato un rallentamento dell'operatività nei mesi a ridosso dell'entrata in vigore del decreto di riforma, introdotto il 15 marzo 2019. Con 125.918 domande pervenute (-3,9% rispetto al 2018) e 124.954operazioni ammesse (-3,4% rispetto al 2018), è stato generato un incremento del volume dei finanziamenti accordati pari a circa 19,4 miliardi di euro (+0,9% rispetto al 2018).