Oggi debutta in Piazza Affari l'Etf sulla cybersecurity di Rize Etf

Dopo l'annuncio della scorsa settimana, Rize Etf lancia oggi in Borsa Italiana il suo primo Etf disponibile per il mercato italiano, focalizzato sui temi della cybersecurity e della privacy dei dati.

Il Rize Cybersecurity and Data Privacy Ucits Etf (CYBR) permette di esporsi a 45 società che sono pronte a beneficiare del boom della domanda di prodotti e servizi per la sicurezza informatica. Si tratta di aziende che offrono protezione contro le minacce informatiche e sono in prima linea nella battaglia per una miglior regolamentazione della privacy dei dati.

“La cybersecurity è sempre stato un settore interessante per noi, fin da quando nel 2015 abbiamo lanciato il primo Et sulla cybersecurity in Europa. Il mercato sta ora entrando in una nuova fase di crescita, con tecnologie come l’intelligenza artificiale e il cloud che stanno cambiando rapidamente le procedure di sicurezza e le infrastrutture digitali globali.

Il settore è poi favorito da regolamentazioni come la Gdpr in Europa e il Ccpa negli Stati Uniti, quest’ultimo in vigore dal primo gennaio di quest’anno. Cybr è costruito per beneficiare di queste nuove spinte strutturali, e progettato con uno sguardo ai prossimi 5 anni per cogliere la crescita che ci aspettiamo da questa seconda ondata di cybersecurity,” dichiara Rahul Bhushan, co-fondatore di Rize Etf.

Un fattore di differenziazione chiave tra CYBR e altri Etf simili è l’esclusione di quelle società impegnate nel settore aerospaziale e difesa. “Vogliamo accogliere le crescenti preoccupazioni degli investitori su temi come le questioni ambientali e sociali. In questo caso, abbiamo escluso le società aerospaziali e difesa che sono coinvolte nella produzione di armi controverse, come Bae Systems e General Dynamics”, spiega Stuart Forbes, co-fondatore di Rize Etf. CYBR prevede una commissione dello 0,45% all’anno.

Per la creazione del fondo, Rize Etf ha collaborato con l’americana Tematica Research, sfruttando la loro competenza unica nell’analisi tematica dei dati per studiare, identificare e classificare le aziende che hanno ricavi derivanti dai temi della cybersecurity e della privacy dei dati.