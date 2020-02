Ubi, anche i soci bergamaschi dicono no a Messina

Anche il Patto dei Mille, l'asse che raccoglie gli azionisti di riferimento bergamaschi di Ubi Banca rappresentanti da 1,6% del capitale, si è espresso negativamente sull'offerta pubblica di cambio presentata da Intesa Sanpaolo. La decisione è stata assunta ieri alla fine di una riunione che ha valutato non abbastanza i circa cinque miliardi contenuti nell'ops. Per i soci del patto, Carlo Messina sottovaluta "il valore intrinseco del titolo Ubi", per il quale è stato proposto uno scambio di 17 azioni Intesa per ogni 10 dell'istituto del ceo Victor Massiah.

Tra le preoccupazioni che i soci bergamaschi sollevano c'è quella sul "capitale umano", non abbastanza garantito dall'offerta. La sottostima del titolo Ubi, secondo quanto ricostruito ieri dall'Ansa, ammonterebbe a circa 2 miliardi rispetto al suo valore reale.

Insomma, dopo il no dell'altra parte degli azionisti di riferimento (quella del Car), arriva un altro tassello in una strada sempre più in salita per l'operazione del ceo Carlo Messina.

