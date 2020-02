Ubi Banca si aggiorna con l'open banking di Fabrik

Ubi Banca si affida alle soluzioni open banking di Fabrick. La partnership punta a dare all’istituto di credito gli strumenti per la selezione dei trend tecnologici più importanti da tradurre in servizi per la propria clientela: ad esempio, soluzioni di account aggregation e di payment initialization.

La funzionalità di account aggregation permette di raggruppare all’interno di un’unica interfaccia tutti i movimenti dei diversi conti bancari di un cliente a cui viene fornito un vero e proprio home banking multi-banca. Attraverso il servizio di payment initialization, invece, Ubi Banca, in qualità di terza parte, potrà dare il via, a partire dal proprio home banking, all’inizializzazione di pagamenti da conti che il cliente ha presso istituti terzi.

A sei mesi dalla partenza della PSD2, sono 200 i clienti diretti di Fabrick e oltre 23mila i consumatori finali che fruiscono di servizi nati in piattaforma. Rispetto all’esposizione di poco più delle 10 API richieste dalla PSD2, ad oggi, sono 473 le API presenti sulla piattaforma, con oltre 12 milioni di call API mensili.

Sono 16 i casi d’uso implementati, tra cui Account Aggregation, Data Enrichment (PFM), Smart Banking, Payment & Collection Engine, SME Banking, AISP & PISP. Una massa critica che si traduce in una copertura di oltre il 95% del mercato italiano-PSD2. Più di 5mila sviluppatori di 20 banche, registrati ufficialmente, stanno lavorando con le API in piattaforma. A completamento della partnership, la banca ha scelto di entrare a far parte del Fintech District.