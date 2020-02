Federpromm, in arrivo servizi di consulenza sui contenziosi bancari

I contenziosi bancari sono sempre più frequenti e risparmiatori e investitori si trovano dover far valere, sul piano giuridico e contrattuale, il riconoscimento dei loro diritti come clienti consumatori. Per dare risposta alla domanda crescente di tutele da parte dei propri associati e dei clienti, Federpromm ha deciso di affidarsi alla consulenza di Di.Di.Fin.

L'accordo di collaborazione con la società, specializzata proprio in contenziosi bancari, raggiunto dopo una fase di studio del mercato della consulenza nel credito al consumo, porterà a forme di assistenza per chi ha vissuto in prima persona violazioni del rapporto fiduciario con gli intermediari del settore del credito e della finanza.

Tale accordo - come dichiarato dal presidente della Federpromm, Manlio Marucci (in foto) e dal rappresentante Di.Di.Fin, Alessandro D'Antonio - si qualifica come base di una scelta politica sia sul piano della trasparenza che della comunicazione nei processi di formazione del rapporto contrattuale con i potenziali clienti e cade in un momento di particolare attenzione in cui vi è un'amplificazione dei contenziosi derivanti da scelte commerciali poco trasparenti da parte degli operatori creditizi del settore.

Nello specifico, i servizi - che vedono il supporto del dirigente sindacale Federpromm, Paolo Cuzzi, e dagli esperti della Di.Di.Fin, Carlo Del Sordo e Maurizio Iani - riguarderanno nello specifico le prestazioni di consulenza contabile e legale a favore di persone fisiche, giuridiche e enti che hanno subito un danno da parte di banche, intermediari finanziari, o dagli altri soggetti autorizzati dal Testo unico bancario e Testo unico della finanza.

Federpromm organizzerà prossimamente un incontro a Roma con i vari stakeholder per illustrare i contenuti di tale importante iniziativa nell'interesse di una maggiore trasparenza del mercato.