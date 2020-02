Widiba raggiunge nuovi massimi di crescita e redditività

Banca Widiba chiude un 2019 positivo sia per il business che per il livello di costi e redditività. La banca digitale del gruppo Mps, nata cinque anni fa, registra infatti nuovi massimi con uno stock di raccolta pari a 8,2 miliardi, in crescita di 600 milioni di euro rispetto al 2018 e di 1,6 miliardi nell'arco dell'ultimo triennio.

I volumi di credito, a tre anni dal lancio dell’offerta, raggiungono 650 milioni di euro con 220 milioni di nuove erogazioni nell’anno. I ricavi lordi raggiungono quota 128 milioni di euro in crescita del 6% rispetto al 2018 e del 33% nel triennio. Il reddito operativo netto raccoglie 8,1 milioni in più con una crescita del 46% rispetto al 2018. Il recupero triennale rispetto al risultato negativo di -18,6 milioni d’inizio piano nel 2017, ammonta a 26,7 milioni.

L’utile netto dopo componenti non ricorrenti ed imposte cresce di 1,9 milioni di euro. Gli indicatori patrimoniali di cet1 e total capital ratio sono pari al 20,19%. Bene gli investimenti in ricerca e sviluppo per l’innovazione e per la crescita digitale che rappresentano il 20% del margine di intermediazione.

La banca elenca le principali iniziative prese nel corso del 2019:

La consulenza globale Pro, un nuovo modello evoluto e certificato di advisory con la possibilità di pricing fee-based

L'ampliamento sulla piattaforma proprietaria WISE delle funzionalità di robo-for-advisor su misura dei consulenti

La nuova offerta Widiba Prime con cui la banca è entrata nel mondo del private banking

La digitalizzazione dei processi di sottoscrizione e gestione dei prodotti di alta gamma quali gestioni patrimoniali, polizze multiramo e servizi fiduciari

L'offerta interamente digitale di investimenti e banking per i clienti small business.

L'ampliamento del comparto credito con la digitalizzazione dei fidi garantiti da titoli e la nuova soluzione di credito istantaneo – My Instant Credit - con la rateizzazione realtime delle spese sul conto.

L'attivazione e la portabilità 100% digitale del telepass per i clienti retail e business.

La soluzione PSD2 compliant per l'open banking e l'abilitazione all'aggregazione dei conti.

L'automazione dei servizi di gestione del cliente con intelligenza artificiale e machine learning che coprono il 30% dei processi commerciali.

I progetti e i servizi di consulenza finanziaria di Widiba sono tra i migliori tre in Italia secondo l'indagine annuale svolta da Finer tra i consulenti

I clienti complessivi di Widiba sono 328.000, raddoppiati nel triennio con un tasso di soddisfazione che consolida i massimi al 97% (4,85 su 5 con oltre 800 mila rating) e una fidelizzazione che si traduce in un utilizzo quotidiano della banca con 18 milioni di accessi nell’anno (+33% rispetto all’anno precedente e per il 63% da smartphone).

Ventisette milioni è il numero delle transazioni interamente digitali (+39% rispetto al 2018). I costi operativi della macchina gestionale sono di 50 milioni di euro, rimangono stabili (-1%) rispetto al 2018 e risultano in contrazione del -8% nei tre anni.

Le masse in gestione dei consulenti finanziari sono l'82% del totale, di cui il 45% in consulenza evoluta. Al risultato hanno contribuito la piattaforma certificata Wise e la digitalizzazione dei processi per la produttività e i rapporti con la clientela. Il portafoglio medio dei 536 consulenti raggiunge 12,7 milioni, in crescita del 15% nell’anno e del 33% nel triennio.

“Nel 2019 abbiamo raggiunto un importante turning point di redditività", commenta Marco Marazia, direttore generale Widiba, "accompagnato da un trend di crescita stabile, indicatori di solidità patrimoniale tra i più alti del sistema e buone prospettive di ulteriore sviluppo del business. L’obiettivo per il 2020 è quello di continuare a consolidare la nostra posizione e anticipare le nuove sfide di trasformazione del settore”.