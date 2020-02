Bnl riorganizza la divisione del corporate banking

La divisione corporate banking di Bnl (gruppo Bnp Paribas) fa spazio a nuove risorse, destinate alla squadra del coverage sui clienti corporate e sulla pubblica amministrazione. Spicca la positiva presenza di donne nello scacchiere delle carriere dell'istituto di credito del ceo Andrea Munari.

Paolo Vetta, già responsabile del mercato large corporate dal 2007, lascia la guida del mercato large corporate e passa alla direzione del mercato corporate e Pa. Alla sua scrivania di responsabile del mercato riportano sette direzioni. Mariaelena Gasparroni, già head of industry fashion luxury, in Bnp Paribas dal 2005, andrà a sostituire Vetta nel mercato large corporate. A lei riportano le 7 industry al servizio dei clienti. Le due nuove responsabili di mercato riportano direttamente alla direttrice della divisione corporate banking, Regina Corradini d’Arienzo.

Affiancano i due responsabili di mercato, con il ruolo di deputy, Mirko Cecchetto per i clienti large corporate, in precedenza responsabile dei settori industriale e manifatturiero, e Domenico Pompa per il mercato corporate e Pa, di cui è stato direttore regionale.

Cambiamenti anche ai vertici delle direzioni territoriali dei mercati corporate e Pa, con la nomina di Chiara De Gasperi a direttrice in Toscana e Umbria e di Massimiliano Manzo a direttore regionale per il Centro Italia. Tutte le nomine rientrano nel piano indstriale corporate 2019-2023 di Cib Italy e corporate division di Bnl lanciato da Vittorio Ogliengo, executive chairman di Bnp Paribas Cib Italy e vice dg di Bnl.