Greg Clerkson tra i responsabili degli investimenti di Gam

Gam Investments nomina di Greg Clerkson head of discretionary investment che entrerà nel nuovo ruolo dal primo marzo 2020. Greg, il cui ufficio ha sede a Londra, riferirà al ceo del gruppo, Peter Sanderson.

In questo ruolo, Clerkson sarà responsabile della guida del business management per i team discrezionali di Gam nelle aree di reddito fisso, azioni e debito immobiliare. Il manager collaborerà con Anthony Lawler, che guida le divisioni Gam Systematic e Gam Investment Solutions.

Greg è entrato in Gam nel 2017 ed è qualificato Cfa e Caia. Nella società, inizialmente ha ricoperto il ruolo responsabile globale delle relazioni con i consulenti; nel 2019 ha poi assunto un ruolo più ampio diventando responsabile globale delle soluzioni e strategie di prodotto. Prima di entrare in Gam, Greg era stato a capo delle relazioni con i consulenti globali in Edmond de Rothschild e BlueCrest Capital Management. Ha inoltre lavorato dieci anni nel buy side di Royal Bank of Canada e Russell Investments.