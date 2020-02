Merope Am acquista un edificio storico a Milano da Polis Fondi

Merope Asset Management ha acquistato un nuovo immobile nel centro di Milano: un palazzo storico su Via Manzoni 9. L’operazione ha coinvolto tre diverse controparti consentendo a Merope di rilevare l’intero edificio e riunificarlo in un unico immobile cielo-terra.

L’immobile è stato acquistato dalla società, guidata da Pietro Croce, in tre tranche di cui la prima alla fine di dicembre dello scorso anno e le ultime due nei giorni scorsi. L’investimento totale è di poco superiore ai 30 milioni di euro. La porzione principale è stata acquistata da Polis Fondi Sgr, mentre le due porzioni minori sono state acquistate da due investitori privati di cui non sonostate comunicate le identità.

L’edificio, ad uso commerciale e direzionale, già sede milanese della Ifil, era stato successivamente acquistato dal fondo immobiliare Soreo I, gestito da Polis Fondi. Nell’ambito della liquidazione del fondo, l’immobile era stato frazionato e torna quindi ora, attraverso la tripla acquisizione di Merope, sotto un’unica proprietà.

L’immobile si sviluppa su 6 piani fuori terra per una superficie lorda di circa 3.000 mq. Merope Am, il cui team di investimento ed asset management è guidato da Lorenzo Niccolini (in foto), si occuperà della riqualificazione e riposizionamento dell’edificio.

Con questa acquisizione e la recente acquisizione di Corso Venezia 56, Merope, dalla sua costituzione, ha gestito operazioni immobiliari per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro.

L’accordo fa seguito ad altri importanti investimenti su edifici iconici nel centro del capoluogo milanese, tra cui i più recenti Palazzo Bernasconi in Via Palestro 24, in corso di riqualificazione e recentemente locato al gruppo Cipriani, e l’immobile di Via della Spiga 5, recentemente preso in locazione dal gruppo Ralph Lauren.

Merope Asset Management è stata assistita dall'avvocato Filippo Chiodini di Bonelli Erede in qualità di advisor legale; lo studio associato Giancaspero & Carlucci ha curato gli aspetti tax e corporate. Bms Progetti ha assistito la società nella due diligence tecnica e nella progettazione.

