Jupiter lancia un terzo fondo sulle small cap sottovalutate

Ai due fondi Jupiter European Growth (2 miliardi di euro di allocazioni) e l'inglese Jupiter European Fund (5,8 miliardi di euro) la società guidata dal cio Stephen Pearson (in foto) aggiunge un terzo prodotto: lo Jupiter Pan European Smaller Companies con asset totali pari a 7 miliardi di sterline.

La strategia d'investimento, con approccio unconstrained, è la stessa dei fondi europei all-cap. L'analisi bottom-up si concentrerà sulle imprese con alta qualità e rendimento, che presentano titoli azionari valutati erroneamente o sottovalutati dai mercati. Sfruttando questa anomalia, il prodotto mira alla generazione di alfa.

Il portafoglio conterà circa 50-60 società a piccola capitalizzazione, quotate in Europa o fortemente esposte a quest’area. Tali società possono essere definite come quelle che, al momento dell'investimento, sono più piccole per capitalizzazione di mercato della 300 esima società dell'indice Ftse World Europe.

Il gestore del nuovo fondo è Mark Heslop, entrato in Jupiter ad ottobre 2019 dopo un'esperienza in Columbia Threadneedle, durata 10 annie dove ha conseguito performance da primo quartile investendo in società europee a piccola capitalizzazione, gestendo oltre 2,7 miliardi di sterline di asset in questo segmento. Heslop si è guadagnato l'ammissione alla Fe Alpha "Hall of Fame" del 2019, riflettendo sia la durata che la coerenza delle prestazioni che ha fornito nel corso della sua carriera in diverse condizioni di mercato.

Il manager sarà supportato nella gestione da un team europeo, che comprende il co-gestore del fondo European Growth, Mark Nichols e l'assistant fund manager Sohil Chotai. I tre gestori lavorano insieme sugli asset europei dal 2015.