Dopo l'ingresso di due giovani consulenti finanziari lo scorso 24 febbraio, Copernico Sim ingaggia un nuovo private banker di lunga esperienza. Si tratta di Franco Ramponi, 55 anni, nato a Finale Emilia (Mo) e iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari, vanta 20 anni di attività presso importanti realtà del settore come Fineco (Gruppo Unicredit) e Fideuram (Gruppo Intesa Sanpaolo), che lascia per entrare in Copernico e operare principalmente nella provincia di Modena.

"Ho scelto Copernico per un cambio di filosofia", commenta Ramponi, "per poter lavorare in una realtà indipendente da gruppi bancari e assicurativi e non avere conflitti di interesse, così da poter operare nell'esclusivo interesse dei miei clienti". Dal 2000 Copernico Sim si distingue sul mercato per l’indipendenza, la struttura orizzontale, l’assenzadi prodotti di casa e l’offerta multibrand pura. Da agosto 2019 è quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana.