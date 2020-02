Consulenti finanziari, il video racconto della gara di Parma

È partito il circuito di PFGolf, il campionato riservato a oltre 130 consulenti finanziari di tutta Italia appassionati del green che ha come media partner esclusivo Investire. La prima gara delle 18 in programma nel 2020, si è svolta il 20 febbraio presso il Golf Club Ducato a Parma, con sponsor di tappa Neuberger Berman. Una gara che è raccontata nel bellissimo video di Investire, con gli apporti di alcuni dei protagonisti della gara che hanno trasferito emozioni e passione per il golf ai nostri microfoni. Protagonisti come Davide Cardillo di Fideuram e vice presidente di PFGolf, Fabrizio Pelissero, di Fideuram e campione italiano 2019 di PFGolf, di Silvia Moro di IWBank, di Angelo Abbà di Sudtirol Bank, di Marco Ellero di Banca Generali e Nicolò Piraccini, di Banca Mediolanum.



I vincitori della prima tappa. Per quanto riguarda la gara di Parma ecco i vincitori delle singole categorie: 1°Lordo Silvia Moro (IW Bank) con 28 punti; 1° Netto prima categoria Marco Lorenzo Bonomi (Allianz Bank) con 32 punti, 1° Netto seconda categoria Marco Ellero (Banca Generali) con 41 punti; 1° Netto terza categoria Attilio Topa (Banca Generali) con 36 punti; 2° Netto prima categoria Giovanni Locatelli (consulente autonomo) con 31 punti; 2° Netto seconda categoria Adriano Biscaro (Sanpaolo Invest) con 37 punti; 2° Netto terza categoria Mauro Passet (Sanpaolo Invest) con 35 punti.