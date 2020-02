Consob, la lista dei siti pirata si allunga

Con i sette provvedimenti di oggi sale a 161 il numero dei siti oscurati da luglio scorso da parte di Consob. Risale all giugno scorso, il Decreto crescita che riconosce questo potere all'autorità di vigilanza e controllo della Borsa e dei mercati finanziari guidata da Paolo Savona.

Ecco la lista dei nuovi siti internet che offrono prodotti e offerte finanziarie fuorilegge al pubblico italiano: Prime-Investfx Ltd (sito internet www.prime-investx.com); 4FX Royal (sito internet https://4fxroyal.com); GlobalFx Ltd (sito internet https://globalfxs.org); Light Media Ltd (sito internet www.wincapitalpro.com); AJ Asset (siti internet https://aj-asset.com e https://platform.aj-asset.com); VirtualStocks (sito internet https://virtualstocks.io).

