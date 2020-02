L'asse Advent-Cinven-Rag-Stiftung compra la Thyssenkrupp Elevator

Le società di private equity internazionali Advent International e Cinven, insieme a Rag-Stiftung, acquisiranno il business della tedesca Elevator Technology del gruppo Thyssenkrupp. L'accordo definitivo con Thyssenkrupp Ag è stato firmato oggi, la società si impegnerà a reinvestire in Thyssenkrupp Elevator e acquisirà una partecipazione di minoranza rilevante. Le parti non hanno comunicaot l'entità economica dell'operazione. Il closing dell’operazione, previsto entro la fine del terzo trimestre del 2020, è soggetto alle consuete condizioni legali e autorizzazioni regolamentari.

Thyssenkrupp Elevator è un fornitore leader a livello mondiale di tecnologie per il settore ascensoristico, con attività in oltre 1.000 sedi nel mondo. Con sede principale in Germania, il gruppo nell'esercizio 2018/2019 ha registrato ricavi pari a 8 miliardi di euro.

Thyssenkrupp Elevator ha clienti in più di 100 paesi, il suo portafoglio prodotti comprende ascensori per passeggeri e merci, scale e tappeti mobili, ponti per l'imbarco passeggeri, montascale e montacarichi, oltre a soluzioni di servizio personalizzate per l'intera gamma di prodotti. L'azienda dispone di un fitto network di vendita e assistenza al fine di garantire la massima prossimità territoriale ai propri clienti.

Il consorzio ha individuato in Thyssenkrupp Elevator un'interessante opportunità di investimento per: la solida posizione di mercato dell’azienda negli Stati Uniti, in Europa e in Asia; le opportunità di crescita nel mercato, supportate da tendenze strutturali come l'urbanizzazione e l'aumento della mobilità urbana; le opportunità di consolidamento in un settore scarsamente concentrato; gli investimenti pianificati in R&S, sviluppo prodotti ed espansione di mercato tramite crescita organica e per linee esterne, in particolare in mercati con elevati tassi di crescita come l’Asia e nello sviluppo di nuovi prodotti ad elevata efficienza energetica; i piani di espansione nel segmento dei servizi per il gruppo e terze parti.

"Ulteriori investimenti nello sviluppo prodotti di Thyssenkrupp Elevator, nella ricerca e sviluppo e nell'espansione internazionale ci permetteranno di far crescere il business in modo sostenibile a lungo termine", commenta Bruno Schick (in foto), partner e responsabile Dach e emerging Europe di Cinven.

La Germania è uno dei mercati chiave per Advent e Cinven, che hanno entrambi sede a Francoforte da oltre 20 anni e hanno investito con successo in più di 39 aziende. Con oltre 130 investimenti a livello globale nel settore dei servizi industriali e commerciali, Advent e Cinven vantano entrambe una solida esperienza in questi mercati. RAG Foundation ha forti legami con la regione del Reno-Ruhr ed è attivamente impegnata nella trasformazione sostenibile di quest’area. La fondazione è un investitore a lungo termine, responsabile del finanziamento degli obblighi dell'industria estrattiva del carbone tedesca nella regione della Ruhr, della Saar e nell’Ibbenbüren.

Il consorzio ha una filosofia di investimento condivisa nella crescita responsabile di aziende leader ed è impegnato in un piano di creazione di valore a lungo termine per thyssenkrupp Elevator. Il consorzio è fortemente impegnato ad essere un proprietario equo e responsabile. Gli investitori vantano una vasta esperienza nel collaborare con le aziende industriali tedesche cogestite e attribuiscono una notevole importanza alla collaborazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti. Inoltre il consorzio continuerà ad investire nella formazione continua dei dipendenti, nonché nel mantenimento sostenibile delle attività del gruppo in tutte le aree geografiche.