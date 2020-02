Sono in arrivo la sospensione dell'Rc Auto e sostegni alle cooperative

Sospensione fino al 31 luglio dei termini per i versamenti dei premi assicurativi Rc Auto e dei diritti camerali. Lo prevede una bozza del dl per contenere i danni economici su famiglie e imprese per il Covid-19. Vengono congelati fino al 31 luglio anche i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: le domande di iscrizione alle camere di commercio e il modello unico di dichiarazione e la richiestadi verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

Stop invece fino al 30 novembre 2020 dei termini per gli adempimenti e al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.