Consob blocca l'offerta al pubblico di Umo Finance Ltd

La Commissione di vigilanza sulla Borsa e i mercati ha sospeso per un periodo di 90 giorni l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria della società Umo Finance Ltd in assenza delle prescritte autorizzazioni anche tramite il sito web www.umo-finance.com (delibera n. 21279 del 26 febbraio 2020).

L’attività pubblicitaria che risulta al di fuori dalle regole previste dal Testo unico sulla finanza, è stata svolta senza le necessarie autorizzazioni tramite il sito www.umoperte.dazeroamarketer.com, riconducibile ad Alberto Simoni, relativa all'offerta al pubblico promossa da Umo Finance Ltd, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria (delibera n. 21280 del 26 febbraio 2020). Dall'estero arrivano nuove segnalazioni dalle autorità di vigilanza di vari paesi europei e non.

Segnalate da Fca (Regno Unito). Chryson Limited (www.chryson-limited.com) con sedi dichiarate a Glasgow (Uk), Parigi (Francia), Lisbona (Portogallo), clone della omonima società autorizzata Chryson Limited con sede a Glasgow (Uk); Intelligent Money Limited (yan.sobitski@ intelligentmoney.club) con sede a Nottingham (Uk), clone della società autorizzata Intelligent Money Ltd (compliance@intelligentmoney. com) con sede a Nottingham (Uk);

Little Loans Lender Ltd / Little Loans (directlender4@outlook.com, directlender3@outlook.com) con sede dichiarata a Chester (Uk), clone della società autorizzata Digitonomy Limited (www.little-loans.com) con sede a Chester; Advisory Broker Services / Advisory Broker Trading / AB Services (www.advisorybrokerservices. com, www.advisorybrokertrading.net) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Advisors and Brokers Service con sede a Praga (Repubblica Ceca);

Alan Jones Financial Services Limited (www.alanjonesfinancial.com), clone della omonima società autorizzata Alan Jones Financial Services Ltd (alanjonesfs@aol.com) con sede a Marlan, Spittal, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA62 5QP (Uk );

China Citic Bank (www.cnbiinternational.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata China Citic Bank Corporation Limited (rhod.sutton@uk.citicbank.com) con sede a Londra (UK); Credit Finance UK Limited (loanapprovalhelplineservices@ gmail.com; unsecuredloandebt@gmail.com; ukteamloan@gmail.com; loanfile78@gmail.com;

headofficeloandepartment@ gmail.com; creditfinancescapitalsUK@ googlegroups.com), clone della società autorizzata Season Marketing Limited con sede a Londra (Uk); Invest My ISA / InvestMyISA (www.investmyisa.co.uk); Country Loans (www.countryloans.co.uk) con sede dichiarata a Birmingham (Uk), clone della società autorizzata Country Loans Ltd con sede a Somerset (Uk); Data Financial Services Group, clone della società autorizzata Data Financial Services Limited; Info Bond Finder / Bond Finder (www.info.bond-finder.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk).

Segnalate da Cssf (Lussemburgo). Luxstar Group (www.luxstargroup.com) con sede dichiarata in Lussemburgo; Asset Trade International (Europe) S.A. (www.asset-trade- international.com) con sede dichiarata in Lussemburgo; Qualion Finance (www.qualion.co.uk).

Segnalate da Cnmv (Spagna). Pais Capital Group / Pais Capital Marketing Ltd (www.paiscapital.com); Fxfinest (www.fxfinest.com/es) società già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23 dicembre 2019); Crypto 300 Club (www.crypto300club.com).

Segnalata da Cnvm (Portogallo). Alliance Internationale (https://www.alliance- internationale.com). Segnalata da Finma (Svizzera). Swiss CryptoBank (www.swisscryptobank.group) con sede dichiarata a Ginevra (Svizzera).

Segnalate da Sfc (Hong Kong). www.xinhonginternational.com www.investmentsfirst.com clone della società autorizzata First Eastern Investments Limited. Segnalata dalla Bcsc (British Columbia). Bitprime Ltd / Bitprimeprofx (www.bitprimeprofx.com).

Segnalate da Fma (New Zealand). SL Markets Super Lucky Prime/ SL Prime (https://www.sl-prime.com) clone della società autorizzata Cloud Service Co Limited; Ashimoto Kogyo Co. Ltd (www. internationalsecuritieslaw.com ) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone).

L’autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avvisa inoltre i risparmiatori che i siti web http://www.bollnz.com, https://hylbb.com, https://www.bollcheng.com e https://bollst.com non sono in alcun modo riferibili alla società autorizzata Boll Financial Holdings Limited.