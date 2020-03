Del Bigio è il nuovo ad di Prelios Sgr

Patrick Del Bigio è il nuovo amministratore delegato di Prelios Sgr. La nomina è stata deliberata il 26 febbraio scorso dal cda, presieduto da Giancarlo Scotti.

Del Bigio (in foto) va a sostituire Sergio Cavallino, chief financial officer del gruppo, che il 24 ottobre 2019 aveva anche assunto ad interim le deleghe di ad della società di gestione del risparmio per garantirne la continuità operativa.

Nel corso della sua carriera Patrick Del Bigio ha operato a Londra e New York per Morgan Stanley, Merrill Lynch International, Snb Stabfund /Ubs e, negli ultimi anni, in Blackrock a Londra in qualità di Portfolio Manager in Credit-Alternative. Del Bigio, 46 anni, è laureato in economia al Trinity College di Dublino. Ha inoltre conseguito un Executive Mba all'Università di Cambridge, Uk.

"Del Bigio può contare su un team di fund management solido e collaudato in ambito real estate guidato da Alessandro Busci, che ha consentito a Prelios Sgr di posizionarsi tra le società italiane leader, e un team di credit asset management in forte crescita", spiega dichiara Riccardo Serrini, amministratore delegato del gruppo. "Le nuove sfide che Prelios Sgr si pone riguardano il crescente orientamento verso gli investimenti sostenibili, con un focus particolare sugli aspetti Esg, e la capacità di cogliere tutte le opportunità offerte dalle diverse fasi del ciclo immobiliare, investendo sia direttamente in immobili, sia indirettamente tramite i crediti".