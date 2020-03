Dipendente di Unicredit trovato positivo al Covid-19 a Milano

La notizia era stata comunicata dallo stesso gruppo nella giornata di venerdì: uno dei dipendenti di istanza nella sede centrale di Unicredit a Milano in piazza Gaile Aulenti è risultato positivo all'infezione Covid-19. Per questo motivo l'istituto dell'ad Jean Pierre Mustier ha chiuso il piano della Torre A dove la persone ha il proprio ufficio. Il dipendente, comunica la banca, era già in quarantena da venerdi` 21 febbraio 2020.

"Unicredit è in continuo contatto con il dipendente colpito dal virus per assicurare che riceva tutto il supporto possibile e gli augura pronta guarigione", dice la banca nel suo comunicato di domenica scorsa. "Il piano è stato disinfettato in profondità e rimarrà non accessibile fino a nuovo avviso".

Il passo successivo è stato quello di allertare tutti i colleghi che hanno avuto contatti con il dipendente, consigliando un'auto quarantena da 14 giorni oltre a segnalare il fatto alle autorità sanitarie. Da oggi 2 marzo, la banca ha avviato un piano di smart working per quelle posizioni che possono svolgere le attività anche in remoto. Le torri della sede milanese, aggiunge Unicredit; ad essere chiuse sono le aree comuni di tutti gli edifici della città meneghina in cui l'istituto è presente.

"La salute e la sicurezza dei nostri colleghi e dei nostri clienti è di fondamentale importanza per noi", dichiara Mustier. "Abbiamo adottato misure per la salvaguardia dei colleghi e garantiamo ai clienti la piena continuità operativa. UniCredit sta intraprendendo azioni specifiche e lanciando iniziative dedicate per aiutare le aziende e le persone colpite dalla situazione attuale".