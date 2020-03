Due italiani nel team di Lombard Odier sui bond convertibili

Lombard Odier Investment Managers ingaggia due nuovi professionisti per il suo team sulle obbligazioni convertibili. Si tratta di Natalia Bucci, entrata nella società lo scorso 15 gennaio come senior portfolio manager per il global convertible bonds, e Diego Festa, nominato senior credit analyst, entrato nel team sul reddito fisso a fine di gennaio.

Entrambe le assunzioni hanno sede a Londra e riferiscono a Nathalia Barazal, responsabile convertibili e reddito fisso. Bucci porta con sé un'esperienza di 15 anni nella gestione di portafogli di obbligazioni convertibili globali; recentemente è stata responsabile dei bond convertibili e delle capital structure strategies presso JP Morgan. Ha iniziato la sua carriera in Goldman Sachs, come componente del gruppo sulle strategie di investimento per la gestione patrimoniale.

Diego Festa ha un'esperienza di oltre 15 anni nell'analisi del credito,e nella gestione dei rischi di investimento. Il manager, ex analista di rating per Standard & Poor’s, è entrato a far parte di Lombard Odier nel 2017 come componente del team obbligazionario high yield.