Finer lancia il primo osservatorio sul settore assicurativo

Le ricerche di mercato rappresentano in Europa un mercato da 14 miliardi di euro. I primi tre paesi per investimenti sono UK, Germania, Francia; mentre l’Italia, con un fatturato di circa 640 milioni, rappresenta il quarto paese con una quota inferiore al 5% anche se in leggera crescita rispetto all’anno precedente (fonte, Esomar).

Alla presentazione, nel prossimo Salone del Risparmio, della ricerca commissionata a Finer da Assogestioni su liquidità e economia reale, parteciperà anche Alessandro Rivera, dg del dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze

L’Italia, pur manifestando dei limiti in termini di investimenti in attività di ricerca rispetto ai principali Paesi europei, si conferma culla di eccellenze in campo bancario, finanziario, manifatturiero come nei servizi.

In questo contesto si inserisce la strategia di Finer Finance Explorer che, con un incremento dei clienti del 33% (da 64 a 85) e del fatturato salito del 38%, può progettare una crescita in un contesto nazionale che presenta importanti spazi ancora liberi.

La società di ricerca annuncia per il 2020 il lancio del primo osservatorio sul mercato assicurativo che coinvolgerà tutti gli stakeholder della distribuzione (banche, compagnie, broker) insieme ad un convegno sul tema delle nuove vulnerabilità tra invecchiamento della popolazione, cambiamenti climatici, cyber risk e cognitivismo.

Al prossimo Salone del Risparmio (quest'anno rinviato a giugno per via dell'emergenza sanitaria imposta dal Coronavirus) sarà presentata una ricerca commissionata da Assogestioni, dal titolo “Visioni per un mondo a tassi zero: dalla liquidità all’economia reale”. Alla presentazione parteciperà anche Alessandro Rivera (in foto), direttore generale del dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo una ricerca condotta da Assirm (associazione che riunisce le maggiori aziende italiane che svolgono ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca Sociale) nel 2020 si registrerà una decisa crescita dei social media analytics, delle piattaforme do-it-yourself, delle soluzioni di text analytics edelle comunità online.

Le nuove modalità di ricerca affiancheranno gli approcci più tradizionali e validati nel tempo, come testimoniato da Google, leader nei social media analytics, che spende decine di milioni in Europa in ricerche “qualitative”, confermando che i trilioni di dati in suo possessonecessitano più che mai di una fase di diagnosi e di comprensione dei famosi “perché?”.

Nel corso del 2019 Finer ha promosso due convegni: “Blockchain, tra economia reale e finanza” durante la Digital Week e “Finanza e Arte da JP Morgan al mercato contemporaneo” nell’ambito di Bookcity.